Москва

В Москве в субботу пройдет акция в память об убийстве Маркелова и Бабуровой

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы согласовали проведение 19 января шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, сообщили "Интерфаксу" организаторы акции в понедельник.

"Шествие 19 января согласовано с мэрией Москвы. Начало сбора в 14:00 на Тверском бульваре рядом с Новопушкинским сквером", - сказали в оргкомитете.

Шествие пройдет по трем московским бульварам и завершится на улице Пречистенка.

Адвокат Маркелов и корреспондентка "Новой газеты" Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве у станции метро "Кропоткинская".

6 мая 2011 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Никиту Тихонова, который был признан присяжными виновным в этом убийстве. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии в убийстве, получила 18 лет колонии.

Эксперты относят Тихонова и Хасис к радикальным националистам.

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Теги: Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова

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