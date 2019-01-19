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Москва

Очевидцы сообщили о задержании участников акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщил член правления общества "Мемориал", один из организаторов акции Александр Черкасов.

"Нескольких человек задержали на Гоголевском бульваре", - сказал он "Интерфаксу".

По словам участницы акции Виктории Громовой, причиной для задержания одного из участников, Игоря Ясина, стал радужный флаг, который он нес. Вместе с ним были задержаны еще три человека, которые находились рядом и пытались выяснить причины его задержания, сказала Громова агентству.

Согласованное с властями Москвы шествие в память об убитых адвокате Маркелове и журналистке Бабуровой проходит в столице в десятую годовщину их гибели. "Антифашистское шествие 19 января согласовано с мэрией Москвы", - сообщили "Интерфаксу" организаторы акции.

Адвокат Станислав Маркелов и корреспондентка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве у станции метро "Кропоткинская".

6 мая 2011 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Никиту Тихонова, который был признан присяжными виновным в этом убийстве. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии в убийстве, получила 18 лет колонии.

Эксперты относят Тихонова и Хасис к радикальным националистам.

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Теги: Москва, Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова, Мемориал

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