В Москве пройдут внеплановые проверки газового оборудования в жилых домах

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Внеплановая проверка газового оборудования и систем газоснабжения в Москве пройдет с 15 по 21 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Просим москвичей с пониманием отнестись к необходимым мерам, и предоставить доступ в квартиры специалистам "Мосгаза", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с графиком проведения проверок можно будет ознакомиться на сайте АО "Мосгаз".

По всем вопросам, связанным с проведением проверки, горожане могут обращаться с 08:00 до 23:00 по телефону: +7 (495) 287-83-93; по вопросам, касающимся ремонта, эксплуатации, замены газового оборудования, обращаться по телефону: +7 (495) 287-83-98.

Накануне премьер РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости провести "разбор полетов" в части соответствия нормативных документов в сфере газоснабжения современным реалиям и оценить общую ситуацию в этой области.

"С учетом того, что это (взрыв газа в доме в городе Шахты - ИФ) - второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

За последние 15 дней в России произошло два ЧП с взрывом газа в жилых домах.

В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. По последним данным, погибли 39 человек; почти всех опознали родственники.

14 января, взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Семь человек были спасены, двое погибли, неизвестной остается судьба трех человек.