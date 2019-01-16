"Мособлгаз" начал внеплановые проверки газового оборудования в домах Подмосковья

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Внеплановые проверки внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования начались в среду, 16 января, в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Мособлгаз".

"Для повышения уровня безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования "Мособлгаз" с 16 по 24 января проведет внеплановые проверки ВДГО и ВКГО жилого фонда Московской области", - отметили в пресс-службе.

В связи с этим "Мособлгаз" попросил жителей региона обеспечить сотрудникам газовой службы доступ в квартиры. Сотрудники компании одеты в спецодежду синего цвета с официальным логотипом организации, при себе они имеют служебные удостоверения, которые обязаны предъявить по требованию.

В "Мособлгазе" напоминают, что каждый абонент обязан заключить договор о техническом обслуживании своего газового оборудования - это можно сделать с любой специализированной организацией, которая имеет разрешение на проведение таких работ.

Как сообщалось накануне, в Госжилинспекции Московской области выразили намерение к весне увеличить до 100% долю квартир с газовым оборудованием, чьи владельцы заключили договоры.

Аналогичные проверки газового оборудования в Москве начались 15 января и продлятся до 21 января.

В России за две с половиной недели произошло два ЧП с взрывом газа в жилых домах.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки жителей. Погибли 39 человек.

В понедельник утром, 14 января, взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Погибли пять человек, семеро были спасены из-под завалов.