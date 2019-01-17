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Москва

ГИБДД проверит действия блогеров, танцевавших на проезжей части Нового Арбата

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Столичная Госавтоинспекция установила личности блогеров, перекрывших движение на Новом Арбате для съемок клипа, они будут привлечены к ответственности.

"Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, в ходе ежедневного мониторинга информации, размещаемой в сети Интернет, выявили нарушение правил дорожного движения, совершенное группой лиц 13 января 2019 года, в районе дома 15 на Новом Арбате",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Ранее в сети появилось видео, на котором двое молодых людей танцуют на проезжей части на Новом Арбате. Публикация видео вызвала негативную реакцию в соцсетях.

В свою очередь, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сказали, что молодые люди, которые ради съёмок клипа перекрыли движение на Новом Арбате, грубо нарушили законодательство.

"Новый Арбат - одна из центральных улиц Москвы, по которой ежедневно проезжает большое количество автомобилей. Перекрытие даже одной полосы создает серьезный коллапс, из-за которого страдают и водители, и пассажиры наземного транспорта, и городские службы, такие как скорая помощь, МЧС и другие",- сказали в пресс-службе ведомства.

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