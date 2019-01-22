Суд признал законным арест двух блогеров, перекрывших Новый Арбат для съемок клипа

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на административный арест двух блогеров, перекрывших проезжую часть на Новом Арбате для съемок музыкального клипа.

"Сегодня рассмотрены жалобы на постановления Пресненского районного суда в отношении Карины Лазарьянц и Давида Манукяна, которые оставлены без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил нарушителям наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток каждому. Они были признаны виновными в административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 12.29 (нарушение ПДД) и ч.1 ст. 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка).

По данным полиции, 13 января на Новом Арбате молодой человек и девушка, "перекрыв три полосы для движения двумя транспортными средствами и выйдя на проезжую часть, произвели видеосъемку клипа, после чего с места происшествия скрылись".