"Аэрофлот" отменил в пятницу восемь рейсов из Москвы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменяет в пятницу, 18 января, восемь рейсов из московского аэропорта "Шереметьево", сообщается на сайте перевозчика.

Так, отменены рейсы в Волгоград, Челябинск, Белград, Хельсинки, Франкфурт, Штутгарт, Ригу, Таллин. Решение принято "в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту "Шереметьево", отмечает перевозчик.

Кроме того, отменены два рейса в Москву в субботу: из Волгограда и Челябинска.

"Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.