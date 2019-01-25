"Аэрофлот" в выходные отменил более 130 рейсов из-за погоды

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменяет в эти выходные, 26 и 27 января, более 130 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" и обратно, сообщается на сайте перевозчика.

Так, в субботу отменяются 68 вылетов, в воскресенье - 63. Также в эти дни "Аэрофлот" изменит время отправления десятков рейсов из/в Москву.

Решение принято "в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту "Шереметьево", указывает перевозчик.

"Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.