Пару блогеров арестовали на 10 суток за съемки клипа посреди Нового Арбата

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Блогеры, перекрывшие проезжую часть в Москве на Новом Арбате ради съемок музыкального клипа, арестованы судом на десять суток, сообщил представитель столичной полиции Юрий Титов.

"Сегодня на основании данных административных протоколов Пресненский суд г. Москвы назначил данным нарушителям ПДД наказание в виде административного ареста сроком на десять суток каждому", - сказал Титов в пятницу "Интерфаксу".

Он напомнил, что 13 января на Новом Арбате молодой человек и девушка, "перекрыв три полосы для движения двумя транспортными средствами и выйдя на проезжую часть, произвели видеосъемку клипа, после чего с места происшествия скрылись".

Позднее нарушителей доставили в отдел полиции, на них составлили протоколы об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения и организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).