Квартиру экс-губернатора Приморья в Москве обокрали на 7,5 млн рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин заявил в полицию о краже денег и ювелирных украшений на 7,5 млн рублей из квартиры в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Дарькин заявил в правоохранительные органы, что неизвестный проник в квартиру в квартиру в центре Москвы, украл из сейфа 1,5 млн рублей, драгоценности на 6 млн и скрылся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, кража была совершена в период с 3 по 17 января. "Квартира оборудована сигнализацией. Как вор попал в квартиру - неизвестно. Проводится проверка", - сообщил источник.

Сергей Дарькин занимал пост губернатора Приморья с июня 2001 по февраль 2012 года.