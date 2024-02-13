Гендиректором Находкинской БАМР снова стал брат экс-губернатора Дарькина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (БАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) назначил гендиректором Олега Дарькина, уже возглавлявшего компанию в 2011-2014 годах, сообщила пресс-служба "Тихоокеанской инвестиционной группы" (ТИГР), в которую входит Находкинская БАМР.

Александр Шуматов, возглавлявший компанию с 2022 года, продолжит работу в группе "ТИГР".

Олег Дарькин, брат бывшего губернатора Приморья, гендиректора ПАО "ТИГР" Сергея Дарькина, является гендиректором ООО "Аква-Инвест" (Находка, входит в ГК "ТИГР"), которая занимается добычей и производством краба.

В сообщении отмечается, что по итогам 2023 года Находкинская БАМР в полном объеме завершила освоение квот на вылов рыбы и морепродуктов. Так, доля компании от общего объема выловленного в Дальневосточном бассейне кальмара составила 32,2%.

"ГК "ТИГР" впервые в России организовала замкнутую холодильную цепь доставки рыбопродукции по единому тарифу из Охотского и Беренгового морей до основных портов в Китае: Далянь и Циндао, а также по России. Это стало возможным за счет объединения под единым оператором всех звеньев цепи: собственных рыбопромысловых судов, рефрижераторного флота, портовых мощностей Владивостокского морского рыбного порта и Находкинской открытой базы бункеровки рыболовного флота, холодильных складов, железнодорожных путей, парка контейнеровозов, обеспечивающего доставку рыбопродукции до двери конечного получателя", - сказал через пресс-службу Сергей Дарькин.

"Находкинская база активного морского рыболовства" - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу промыслового флота компании составляют семь БАТМ (большой автономный траулер морозильный). Основными объектами промысла являются минтай, сельдь, кальмар, макрурус, лемонема и краб.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2023 года, АО "Дальинвестгрупп" (Москва) владеет 86,77% (88,31% обыкновенных) акций ПАО.