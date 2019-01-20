В Москве задержали мужчин, напавших с ножом на пассажиров метро

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Полиция задержала двоих подозреваемых в нападении с ножом на пассажиров подземки на станции метро "Трубная", сообщила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель МВД Ирина Волк.

"19 января около 23:00 в вагоне поезда московского метрополитена на Люблинском-Дмитровской линии произошел конфликт между пассажирами подземки, в результате которого 54-летний и 35-летний москвичи получили ножевые ранения различной степени тяжести. Подозреваемых задержали на станции метро "Трубная", - рассказала она.

По ее словам, конфликт произошел из-за того, что двое мужчин удерживали двери вагона поезда на одной из станций, а 60-летняя пассажирка сделала им замечание. "За женщину заступились двое пассажиров, которые в результате возникшего конфликта получили ножевые ранения. Информацию об инциденте другие пассажиры передали по экстренной связи машинисту электропоезда. Пострадавшие были оперативно направлены для оказания квалифицированной медицинской помощи", - сообщила Волк.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека хулиганстве.