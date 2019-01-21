Раннее закрытие канатной дороги в Москве накануне объяснили ветреной погодой

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - График работы Московской канатной дороги (МКД), связывающей Воробьевы горы и Лужники, был скорректирован в воскресенье из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным пресс-службы МКД, накануне канатная дорога была вынуждена завершить перевозку пассажиров на два часа раньше, в 20:00. Данное решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД), а именно - в связи с превышением допустимой скорости ветра, отмечают в компании.

МКД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее ГУ МЧС России по Москве распространяло предупреждение об усилении ветра в регионе 20 января до 12-17 м/с.

Московская канатная дорога по понедельникам работает с 16:00 до 22:00, в другие дни - с 12:00 до 22:00

МКД открылась 27 ноября 2018 года. На следующий день в ее работе произошел сбой из-за хакерской атаки. В штатном режиме комплекс заработал лишь 30 ноября.

Позже дорога закрывалась для посетителей с 3 по 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.