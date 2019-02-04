Московская канатная дорога закрылась на двухдневное техобслуживание

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Канатная дорога Лужники - Воробьевы горы не будет работать 4 и 5 февраля, сообщили "Интерфаксу" в компании в понедельник.

"Закрыты на техническое обслуживание", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба Московской канатной дороги в свою очередь информирует, что 4 и 5 февраля комплекс не работает, не уточняя причин этого.

Московская канатная дорога открылась 27 ноября 2018 года. На следующий день в ее работе произошел сбой, который был связан с хакерской атакой. В штатном режиме комплекс заработал лишь 30 ноября.

Позже дорога закрывалась для посетителей с 3 по 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.