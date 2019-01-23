Научно-технологический центр МГУ получит территорию, предназначавшуюся под жилье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Научно-технологический центр МГУ "Долина" будет расположен вокруг зданий университета на территории, которую раньше планировалось отдать под постройку коммерческого жилья, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Те пространства, которые есть вокруг действующих зданий университета, компактно расположенных, будут использоваться для развития самого университета. То, что раньше предполагалось для коммерческого жилья, будет отдано для строительства зданий и сооружений в целях реализации плана по "Долине". Коммерческая часть тут просто исчезнет", - заявил Путин, выступая на заседании попечительского совета МГУ им.М.В.Ломоносова.

В свою очередь председатель ВЭБа Игорь Шувалов рассказал, что намерен активно включиться в работу по развитию "Долины".

"У МГУ есть полное понимание, как эту технологическую долину развивать, какие направления науки нужно развивать в этой долине, какие условия создавать для проживания студентов и аспирантов. Мы как ВЭБ под вашим, Владимир Владимирович, руководством, будем активно эту тему продвигать", - сказал Шувалов.