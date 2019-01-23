Научно-технологический центр МГУ получит территорию, предназначавшуюся под жилье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Научно-технологический центр МГУ "Долина" будет расположен вокруг зданий университета на территории, которую раньше планировалось отдать под постройку коммерческого жилья, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те пространства, которые есть вокруг действующих зданий университета, компактно расположенных, будут использоваться для развития самого университета. То, что раньше предполагалось для коммерческого жилья, будет отдано для строительства зданий и сооружений в целях реализации плана по "Долине". Коммерческая часть тут просто исчезнет", - заявил Путин, выступая на заседании попечительского совета МГУ им.М.В.Ломоносова.
В свою очередь председатель ВЭБа Игорь Шувалов рассказал, что намерен активно включиться в работу по развитию "Долины".
"У МГУ есть полное понимание, как эту технологическую долину развивать, какие направления науки нужно развивать в этой долине, какие условия создавать для проживания студентов и аспирантов. Мы как ВЭБ под вашим, Владимир Владимирович, руководством, будем активно эту тему продвигать", - сказал Шувалов.
Проект "Долина"
Проект строительства НТЦ или "долины" МГУ "Воробьевы горы" был представлен в 2015 году. Это проект по строительству научно-исследовательского и образовательного комплекса на базе МГУ на территории между Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, жилыми кварталами на Мичуринском проспекте и улицей Удальцова.
Комплекс объединит различные площадки - от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых центров и пилотных инновационных технологических проектов, разместившись в специально построенных и оборудованных зданиях, корпусах, лабораториях. Это первый подобный проект в истории российского университетского образования.
Проект "Воробьевы горы" в плане инфраструктуры будет представлять собой экосистему инноваций в зданиях различного назначения, центр прикладных исследований, проблемно ориентированные лаборатории коллективного пользования, технологические исследовательские центры для создания прототипов новых материалов и изделий для отечественной промышленности, науки, медицины, образования.
Кроме этого, в комплекс войдут совместные инжиниринговые центры в интересах партнеров, заказчиков со стороны бизнеса и государственных структур, центр привлечения инвестиций поддержки инноваций, открытая коммуникационная площадка, форум с пространством музейного, социокультурного назначения, спорта, отдыха, технологические, финансовые и операционные сервисы, сообщил ранее ректор МГУ Виктор Садовничий, представляя проект журналистам.
Закон о научно-технологических центрах был принят Госдумой летом 2017 года.