МГУ попросил у правительства 10 млрд рублей на долину "Воробьевы горы"

Общие затраты на проект Виктор Садовничий ранее оценил в 110 млрд рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ) запросил из федерального бюджета 10 млрд рублей в 2019-2022 годах на проектирование и строительство инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с предложениями вуза.

В университете считают, что на создание технологической долины всего потребуется 20 млрд рублей до 2022 года, половину из них вуз рассчитывает получить из федерального бюджета. На 2019 год МГУ просит чуть больше 1 млрд рублей, на 2020 год - 2,1 млрд рублей, на 2021 и 2022 год - по 3,4 млрд рублей.

В мае ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что 20 млрд рублей потребуется на строительство технологической долины только на первом этапе, эти денег хватит на инфраструктуру и коммуникации. Он отмечал, что половину этой суммы вуз уже получил от властей Москвы. Общий объем инвестиций в проект он оценил тогда в 110 млрд рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте 2019 года подписал постановление правительства о создании инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы" на территории площадью 17,5 гектара на Ломоносовском проспекте в Москве. Из постановления следует, что Москва готова участвовать в финансировании проекта. Министерству экономического развития вместе с Минфином, Минобрнауки и МГУ было поручено проработать вопрос о выделении федеральных денег на создание и функционирование центра.