МГУ попросил у правительства 10 млрд рублей на долину "Воробьевы горы"
Общие затраты на проект Виктор Садовничий ранее оценил в 110 млрд рублей
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ) запросил из федерального бюджета 10 млрд рублей в 2019-2022 годах на проектирование и строительство инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с предложениями вуза.
В университете считают, что на создание технологической долины всего потребуется 20 млрд рублей до 2022 года, половину из них вуз рассчитывает получить из федерального бюджета. На 2019 год МГУ просит чуть больше 1 млрд рублей, на 2020 год - 2,1 млрд рублей, на 2021 и 2022 год - по 3,4 млрд рублей.
В мае ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что 20 млрд рублей потребуется на строительство технологической долины только на первом этапе, эти денег хватит на инфраструктуру и коммуникации. Он отмечал, что половину этой суммы вуз уже получил от властей Москвы. Общий объем инвестиций в проект он оценил тогда в 110 млрд рублей.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте 2019 года подписал постановление правительства о создании инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы" на территории площадью 17,5 гектара на Ломоносовском проспекте в Москве. Из постановления следует, что Москва готова участвовать в финансировании проекта. Министерству экономического развития вместе с Минфином, Минобрнауки и МГУ было поручено проработать вопрос о выделении федеральных денег на создание и функционирование центра.
Проект "Долина"
Проект строительства НТЦ или "долины" МГУ "Воробьевы горы" был представлен в 2015 году. Это проект по строительству научно-исследовательского и образовательного комплекса на базе МГУ на территории между Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, жилыми кварталами на Мичуринском проспекте и улицей Удальцова.
Комплекс объединит различные площадки - от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых центров и пилотных инновационных технологических проектов, разместившись в специально построенных и оборудованных зданиях, корпусах, лабораториях. Это первый подобный проект в истории российского университетского образования.
Проект "Воробьевы горы" в плане инфраструктуры будет представлять собой экосистему инноваций в зданиях различного назначения, центр прикладных исследований, проблемно ориентированные лаборатории коллективного пользования, технологические исследовательские центры для создания прототипов новых материалов и изделий для отечественной промышленности, науки, медицины, образования.
Кроме этого, в комплекс войдут совместные инжиниринговые центры в интересах партнеров, заказчиков со стороны бизнеса и государственных структур, центр привлечения инвестиций поддержки инноваций, открытая коммуникационная площадка, форум с пространством музейного, социокультурного назначения, спорта, отдыха, технологические, финансовые и операционные сервисы, сообщил ранее ректор МГУ Виктор Садовничий, представляя проект журналистам.
Закон о научно-технологических центрах был принят Госдумой летом 2017 года.