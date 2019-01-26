В метрополитене призвали москвичей пользоваться подземкой из-за снегопада

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Столичный метрополитен советует жителям Москвы пользоваться подземкой из-за метели, которая началась в московском регионе.
"По прогнозам в ближайшие часы в Москве усилится снегопад. Мосметро готово к работе в сложных погодных условиях, выбирайте нас для поездок", - говорится в сообщении в твиттере столичной подземки в субботу.
По прогнозам в ближайшие часы в Москве усилится снегопад. #Мосметро готово к работе в сложных погодных условиях, выбирайте нас для поездок.— Мосметро (@MoscowMetro) 26 января 2019 г.
Ранее Главное управление МЧС по Москве предупредило москвичей и гостей столицы об усилении ветра, метели и гололедице на дорогах в субботу и воскресенье.