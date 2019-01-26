Синоптики спрогнозировали рекордный за последние 70 лет снегопад в Москве

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Количество выпавшего снега в Москве в субботу может стать рекордным за последние 68 лет, сообщает Гидрометцентр России.

По данным ведомства, рекорд осадков для 26 января был установлен в 1999 году и составляет 9,1 мм.

По прогнозу синоптиков, в субботу днем в Москве выпадет как минимум 8 мм осадков, вероятность такого погодного сценария оценивается в 99%.

В Москве и Подмосковье из-за метели и усиления ветра до 17 м/сек действует "желтый" уровень погодной опасности.

В субботу и воскресенье в регионе ожидаются снег, местами сильный, метели, местами снежные заносы.

По данным на 11:30, начавшийся утром снегопад в Москве, в том числе в центральной части города, усилился, местами наблюдается метель, фиксируются порывы ветра.

Как сообщает портал "Метеоновости", в 9:00 субботы атмосферный фронт пришел в "новую" Москву, где и начался небольшой снег. К 10:00 в зоне снегопада оказались юго-запад и запад столицы.