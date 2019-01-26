Обвиняемых в покушении на сверстника московских школьников перевели под домашний арест

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд изменил на более мягкую меру пресечения двум школьникам, избившим в Москве сверстника из-за конфликта в социальной сети, сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"Дедушка одного из обвиняемых сообщил мне, что апелляционная инстанция Мосгорсуда изменила избранную подросткам меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказал он в субботу "Интерфаксу".

Вместе с тем, Мельников рассказал, что, по словам родственника обвиняемого подростка, "в суде стало известно, что потерпевшему не был причинен тяжкий вред здоровью и уже на восьмой день после инцидента он вышел в школу".

Чертановский суд Москвы 27 октября заключил под стражу двух 14-летних восьмиклассников. Школьникам инкриминируется покушение на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) сверстника - 15-летнего девятиклассника той же школы.

По данным Следственного комитета, используя в качестве повода конфликт в соцсетях, подростки нанесли множественные удары по голове, спине и жизненно важным органам сверстника. Потерпевший был госпитализирован.

Как рассказал ранее Мельников, арестованные подростки раскаиваются и сожалеют о содеянном. "Они рассказали, что сами испугались того, что натворили. С их слов, сразу же после драки, они написали в соцсети "ВКонтакте" извинения и попросили прощения у потерпевшего", - сказал представитель ОНК.