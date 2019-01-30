Двух омских школьниц заподозрили в сексуальном насилии над сверстницей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следственные органы в Омске возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия над школьницей, совершенного двумя ее сверстницами, сообщает управление СКР по региону.

"По предварительным данным, в Омске две школьницы 13 и 15 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в сети интернет", - говорится в сообщении. С потерпевшей работают психологи.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В отношении 15-летней участницы инцидента решается вопрос об избрании меры пресечения. Также следователи проверят, в каких условиях живут и как воспитываются подозреваемые девочки.

Действию должностных лиц, которые обязаны контролировать поведение несовершеннолетних, будет дана правовая оценка.