В "Шереметьево" заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россияне, не имеющие ограничений по передвижению, смогут проходить паспортный контроль в аэропортах России автоматически с помощью биометрических данных, сообщила газета "Известия" со ссылкой на ФСБ.

В настоящий момент в аэропорту Шереметьево работают две тестовые кабины (по одной в терминалах E и D - "Известия") для самостоятельного прохождения границы, ожидается их внедрение в "Домодедово" и "Внуково". В период тестирования автоматизированной системы, отмечает газета, документы потребуется предъявлять и работнику пограничной службы.

Автоматизированная система паспортного контроля (АСПК) проверяет действительность загранпаспорта и биометрические данные пассажира (фото и отпечаткам пальцев). На основе полученных результатов система принимает решение о пропуске или отказе в пропуске.

"Погранслужба тестирует образцы автоматизированной системы паспортного контроля (АСПК) в Шереметьево и Домодедово, по результатам чего будет принято решение о возможности принять их в эксплуатацию", - пишет газета. Пока, уточнили в ведомстве, технические решения, касающиеся надежности автоматической верификации личности пассажира и данных паспорта, находятся на стадии разработки.

В настоящий момент автоматизированные системы паспортного контроля работают в аэропортах Великобритании, Нидерландах, Германии и других стран.