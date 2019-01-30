Главные новости
В миреПарламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с БрюсселемВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь УкраиныВ миреВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать страну
Москва

В "Шереметьево" заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границы

Таким образом, россияне, не имеющие ограничений по передвижению, смогут проходить паспортный контроль с помощью биометрических данных

В "Шереметьево" заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границы
Фото: Reuters

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россияне, не имеющие ограничений по передвижению, смогут проходить паспортный контроль в аэропортах России автоматически с помощью биометрических данных, сообщила газета "Известия" со ссылкой на ФСБ.

В настоящий момент в аэропорту Шереметьево работают две тестовые кабины (по одной в терминалах E и D - "Известия") для самостоятельного прохождения границы, ожидается их внедрение в "Домодедово" и "Внуково". В период тестирования автоматизированной системы, отмечает газета, документы потребуется предъявлять и работнику пограничной службы.

Автоматизированная система паспортного контроля (АСПК) проверяет действительность загранпаспорта и биометрические данные пассажира (фото и отпечаткам пальцев). На основе полученных результатов система принимает решение о пропуске или отказе в пропуске.

"Погранслужба тестирует образцы автоматизированной системы паспортного контроля (АСПК) в Шереметьево и Домодедово, по результатам чего будет принято решение о возможности принять их в эксплуатацию", - пишет газета. Пока, уточнили в ведомстве, технические решения, касающиеся надежности автоматической верификации личности пассажира и данных паспорта, находятся на стадии разработки.

В настоящий момент автоматизированные системы паспортного контроля работают в аэропортах Великобритании, Нидерландах, Германии и других стран.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Шереметьево
Москва
В "Шереметьево" заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границыВ "Шереметьево" заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границы
Таким образом, россияне, не имеющие ограничений по передвижению, смогут проходить паспортный контроль с помощью биометрических данныхПодробнее
 Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиСуд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки
Сам Денис Чуприков отказался комментировать предъявленное ему обвинение, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себяПодробнее
 Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализациюВласти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию
Ранее появилась информация о том, что столичным скорым рекомендовано сокращать число госпитализацийПодробнее
 Высота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметраВысота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметра
В Подмосковье высота снежного покрова приблизилась к 57 смПодробнее
За выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадковЗа выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадков
По прогнозу синоптиков, снегопад сохранится в столичном регионе до утра 28 январяПодробнее
 Власти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопадаВласти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопада
В Дептрансе пояснили, что на дорогах ожидается гололедица и снежные заносы, а местами будет метельПодробнее
 Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные суткиТреть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки
По предварительным расчетам, к 6:00 воскресенья выпало около 13 мм осадков при месячной январской норме в 42 ммПодробнее
 Субботний снегопад в Москве оказался самым мощным почти за 70 летСубботний снегопад в Москве оказался самым мощным почти за 70 лет
За несколько часов выпало 10 мм осадков в эквиваленте водыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПарламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с БрюсселемВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь УкраиныВ миреВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать странуСпортНурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с МакгрегоромСпортГоловин впервые забил за "Монако"В РоссииМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин

WSJ сообщил, что Канада получила запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

В "Шереметьево" заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границы

В "Шереметьево" заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границыТаким образом, россияне, не имеющие ограничений по передвижению, смогут проходить паспортный контроль с помощью биометрических данных Подробнее

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать страну

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать странуТакже суд заблокировал его счета и запретил любые транзакции с имуществом Подробнее

Додон заявил, что его визит в Москву не связан с выборами в парламент Молдавии

Участок автодороги закрыли из-за непогоды на Камчатке

Головин впервые забил за "Монако"

Головин впервые забил за "Монако"Перебежав почти все поле, он завершил контратаку своей команды точным ударом. Но "Монако" победу не удержал, а затем проиграл в серии пенальти. Подробнее

Болтон пригрозил последствиями тем, кто навредит лидеру оппозиции Венесуэлы

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии достигло 84

Макгрегор отстранен на полгода за драку после боя с Нурмагомедовым

Он также должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов Подробнее

"Ъ" сообщил о возможном показе новой ракеты "Сармат" инспекторам из США

Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем

Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем"За" проголосовало 318 членов палаты, "против" - 310 человек. Подробнее

Православная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины

Православная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины"Архиерейский Синод определил: продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия в качестве канонического главы и предстоятеля Украинской православной церкви", - говорится в письме Синода Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');