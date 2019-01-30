Что случилось этой ночью: среда, 30 января

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать страну. Суд также постановил заблокировать счета самопровозглашенного президента страны. В то же время вопрос о его депутатской неприкосновенности пока не решен.

- Страны "ядерной пятерки" отказались согласовать текст совместного заявления. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об обострении противоречий и деградации сферы международной безопасности.

- Дезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружием. Проживающие за пределами Венесуэлы военные обратились через телеканал CNN ко "всем братским странам", выступающим против этой диктатуры, с просьбой поддержать их снаряжением для борьбы с нынешней властью. В то же время солдаты армии Венесуэлы выразили готовность к отражению возможного вторжения США.

- Православная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины. Руководство американской церкви призвало помнить, что решение вопросов церковной юрисдикции нигде в мире не должно происходить "путем вмешательства правительства".

- В аэропорту Шереметьево заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границы. Двумя кабинами, установленными в терминалах D и E, пока могут воспользоваться лишь россияне. Внедрение автоматизированных систем паспортного контроля также ожидается в аэропортах Домодедово и Внуково.