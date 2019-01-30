Главные новости
В миреВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать странуВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь УкраиныМоскваВ Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границы
Москва

В Гидрометцентре предупредили москвичей о снегопаде и гололеде

Синоптики также призвали горожан по возможности не садиться за руль

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Снегопад пройдет в среду в столице, на дорогах будет очень скользко из-за перехода температуры через нулевую отметку, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воздуха в среду прогнозируется в диапазоне от 0 до +2 градусов. Днем осадки, в основном, снег и мокрый снег. Налипание мокрого снега на проводах и гололёд. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Облачная, хмурая погода", - сказал Вильфанд агентству.

По словам метеоролога, комплекс неблагоприятных природных явлений связан с прохождением через московский регион теплого атмосферного фронта циклона.

Вильфанд добавил, что снегопад будет заметным: за среду и четверг в Москве выпадет порядка 5 мм осадков.

"Для Москвы это очень много. Прогноз, разумеется, доводится до всех структур, мы уже видим реакцию", - уточнил специалист.

Автомобилистам, по его словам, стоит учесть, что на дорогах будет скользко, а осадки сильно ухудшат видимость."Плохая видимость, скольжение - лучше по возможности за руль не садиться", - сказал собеседник агентства.

В понедельник Вильфанд сообщил "Интерфаксу" о резком потеплении в московском регионе на этой неделе, которое будет сопровождаться осадками и ветром.

Метеоролог обратил внимание на то, что повысится опасность схода снега с крыш: оттепели, чередующееся с похолоданиями в ночные часы, и новые осадки в виде мокрого снегопада приведут к тому, что масса снега на скатах может прийти в движение.

"Управы уже реагируют на предупреждение, насколько я знаю, началась чистка снега с крыш", - сказал Вильфанд.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Гидрометцентр

Новости по теме

Москва
В Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границыВ Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границы
Внедрение автоматизированных систем паспортного контроля также ожидается в аэропортах Домодедово и ВнуковоПодробнее
 Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиСуд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки
Сам Денис Чуприков отказался комментировать предъявленное ему обвинение, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себяПодробнее
 Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализациюВласти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию
Ранее появилась информация о том, что столичным скорым рекомендовано сокращать число госпитализацийПодробнее
 Высота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметраВысота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметра
В Подмосковье высота снежного покрова приблизилась к 57 смПодробнее
За выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадковЗа выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадков
По прогнозу синоптиков, снегопад сохранится в столичном регионе до утра 28 январяПодробнее
 Власти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопадаВласти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопада
В Дептрансе пояснили, что на дорогах ожидается гололедица и снежные заносы, а местами будет метельПодробнее
 Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные суткиТреть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки
По предварительным расчетам, к 6:00 воскресенья выпало около 13 мм осадков при месячной январской норме в 42 ммПодробнее
 Субботний снегопад в Москве оказался самым мощным почти за 70 летСубботний снегопад в Москве оказался самым мощным почти за 70 лет
За несколько часов выпало 10 мм осадков в эквиваленте водыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать странуВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь УкраиныМоскваВ Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границыВ РоссииДезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружиемВ миреПарламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с БрюсселемСпортГоловин впервые забил за "Монако"

Нефть Brent подорожала до $61,6 за баррель

Трутнев назвал жертвой спекуляций проект центра по переработке ядерных отходов в Приморье

Источники сообщили, что гендиректор Третьяковки сохранит пост после инцидента с Куинджи

Серийных похитителей скота задержали в Забайкалье

Рябков сообщил, что встреча в Пекине по ДРСМД состоится в четверг

Что случилось этой ночью: среда, 30 января

Запрет Гуаидо на выезд из Венесуэлы, самостоятельный паспортный контроль в Шереметьеве, просьба венесуэльских военных к США Подробнее

В Гидрометцентре предупредили москвичей о снегопаде и гололеде

Синоптики также призвали горожан по возможности не садиться за руль Подробнее

Сенатор обнародовал поправку против вывода войск из Сирии и Афганистана

224 дома остались без тепла в результате аварии на теплосети в Барнауле

Венесуэльские военные выразили готовность к отражению возможного вторжения США

Страны "ядерной пятерки" отказались согласовать текст совместного заявления

США произвели новую ядерную боеголовку для ракет на стратегических подлодках

Все школы Биробиджана закрыты на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

Дезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружием

Дезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружиемОни также обратились к Бразилии, Колумбии, Перу и "всем братским странам, которые против этой диктатуры" Подробнее

Автобус с пассажирами снес бетонный столб в Хабаровске, двое пострадали

Не менее двух человек погибли при взрыве в мечети на Филиппинах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');