В Гидрометцентре предупредили москвичей о снегопаде и гололеде

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Снегопад пройдет в среду в столице, на дорогах будет очень скользко из-за перехода температуры через нулевую отметку, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воздуха в среду прогнозируется в диапазоне от 0 до +2 градусов. Днем осадки, в основном, снег и мокрый снег. Налипание мокрого снега на проводах и гололёд. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Облачная, хмурая погода", - сказал Вильфанд агентству.

По словам метеоролога, комплекс неблагоприятных природных явлений связан с прохождением через московский регион теплого атмосферного фронта циклона.

Вильфанд добавил, что снегопад будет заметным: за среду и четверг в Москве выпадет порядка 5 мм осадков.

"Для Москвы это очень много. Прогноз, разумеется, доводится до всех структур, мы уже видим реакцию", - уточнил специалист.

Автомобилистам, по его словам, стоит учесть, что на дорогах будет скользко, а осадки сильно ухудшат видимость."Плохая видимость, скольжение - лучше по возможности за руль не садиться", - сказал собеседник агентства.

В понедельник Вильфанд сообщил "Интерфаксу" о резком потеплении в московском регионе на этой неделе, которое будет сопровождаться осадками и ветром.

Метеоролог обратил внимание на то, что повысится опасность схода снега с крыш: оттепели, чередующееся с похолоданиями в ночные часы, и новые осадки в виде мокрого снегопада приведут к тому, что масса снега на скатах может прийти в движение.

"Управы уже реагируют на предупреждение, насколько я знаю, началась чистка снега с крыш", - сказал Вильфанд.