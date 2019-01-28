Синоптики предупредили о гололедице в Москве в связи с грядущим потеплением

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в европейской части России, в том числе в Москве, потепление, гололедицу и мокрый снег.

"В европейской части России ожидается очень теплая для зимы погода. И это вряд ли вызывает ощущение радости. Явное повышение температуры воздуха к нулевой отметке - это всегда негативное событие. Когда зимой тепло, это очень опасно", - сказал "Интерфаксу" в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в связи с ожидаемым повышением температуры воздуха в Москве и других городах европейской части России прогнозируется гололедица, повысится опасность схода снега с крыш.

В понедельник и вторник в Москве будет комфортно, сказал Вильфанд.

"Сегодня и завтра нас ждет мягкая зимняя погода. Небольшой снег. Ночью минус 7 - минус 5, днем около минус 3 градусов ниже нуля", - сказал он.

По словам Вильфанда, погодные условия начнут меняться в среду. "Воздух, который сейчас идет на Москву, станет еще более теплым. Он будет поступать с Малой Азии, Турции, востока Средиземного моря. Температура повысится. Если ночью 30 января нас ждет температура воздуха от минус 2 до минус 4 градусов, то уже днем она станет положительной - от ноля до плюс двух градусов", - сказал собеседник "Интерфакса".

"В четверг, 31 января, потепление усилится. Ночная температура будет около нулевой отметки, а дневная - от плюс одного до плюс трех градусов", - сообщил Вильфанд. По его словам, 31 января и 1 февраля по климатическим характеристикам считаются самыми холодными сутками в Москве. "Однако температура будет выше нормы на 10-11 градусов", - сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Он сообщил, что, начиная с 30 января, прогнозируется мокрый снег. "Это приведет к уплотнению выпавшего снега на крышах домов, при положительной температуре он начнет сползать. Еще более выражено это будет 31 января. Осложнится ситуация на дорогах. Очень сложные условия создаст подмерзание и оттаивание снега при температуре около нуля", - заявил Вильфанд.

"Это не будет очень сильный снегопад. Но выпадет 2-3 мм осадков. Для зимней Москвы это немало. Ухудшится видимость, вероятна гололедица", - сообщил он.

Осадки в Москве на этой неделе будут менее интенсивными, чем в выходные, сказал научный руководитель Гидрометцентра. По словам Вильфанда, 30, 31 января и 1 февраля на всей европейской территории России, в Поволжье температурный фон будет на 10-11 градусов выше нормы.

Вильфанд сообщил, что в азиатской части России в конце января и начале января будет холодно. "Там ожидается по-настоящему арктический заряд, который приведет к тому, что отклонение от нормы в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Хакасии будет ниже нормы примерно на 12-13 градусов. Минимальная температура - минус 35 - минус 45 градусов. Даже для этих регионов это очень низкая температура", - сказал собеседник "Интерфакса".