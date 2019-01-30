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Москва

СК заинтересовался избиением первоклассника на уроке физкультуры в Химках

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по информации СМИ об избиении первоклассника на уроке физкультуры в химкинской школе, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.

"Организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ об избиении сверстниками 8-летнего мальчика на уроке физкультуры", - говорится в сообщении.

Об инциденте, произошедшем в одной из школ Химок, накануне написало издание "Подмосковье сегодня". По его данным, учительница спровоцировала избиение школьника одноклассниками, в результате чего ребенок получил сотрясение мозга.

"В настоящее время следователями запланирован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в областном главке СКР.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила "Интерфаксу", что учительница написала заявление об уходе.

"Мы продолжаем разбираться в этой ситуации. Все вопиющие факты, к сожалению, подтвердились. Учитель так и не смогла дать внятные объяснения случившемуся. (...) Директор школы сообщила, что учительница написала заявление об уходе", - сказала Мишонова.

Она уточнила, что пострадавший мальчик уже вышел из больницы, с ним и с одноклассниками продолжит работу психолог.

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Теги: Подмосковье

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СК заинтересовался избиением первоклассника на уроке физкультуры в Химках

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