Лайнер Москва - Барнаул экстренно вернулся в "Шереметьево" из-за разгерметизации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер Москва-Барнаул экстренно вернулся в московский аэропорт "Шереметьево" из-за разгерметизации, спровоцированной незакрытием двери, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Накануне вечером после вылета из "Шереметьево" командир Эйрбаса, направлявшегося в Барнаул, сообщил, что на борту сработала сигнализация незакрытия двери. Затем датчики показали изменение давление, характерное для разгерметизации", - сказал источник.

Командир запросил экстренную посадку.

"Ему была предоставлена возможность незамедлительно вернуться в аэропорт вылета в Шереметьево. Посадка прошла благополучно", - сказал источник.