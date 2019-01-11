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Москва

Самолету пришлось экстренно вернуться во "Внуково" из-за незакрытой двери салона

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" экстренно возвращается в аэропорт "Внуково" из-за подозрения на незакрытую дверь салона, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

"Самолет авиакомпании "Руслайн" вылетел из "Внуково" в Белгород в пятницу утром, однако в кабине сработал датчик незакрытия пассажирской двери. Командир принял решение вернуться во "Внуково" и дополнительно проверить самолет", - сказал источник.

Позже диспетчерская служба "Внуково" сообщила, что самолет благополучно сел в аэропорту.

"Самолет, на борту которого 47 человек, благополучно сел во "Внуково". Никто не пострадал", - сказали там.

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Теги: Внуково

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