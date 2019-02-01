Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Новая эстакада появится на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда, говорится в пресс-релизе Москомархитектуры.

"Эстакада пройдет посередине уже существующего шоссе и будет шестиполосной - по три полосы в каждую сторону. Она будет пересекать Походный проезд, где будет обустроена двухуровневая развязка, а появление всего объекта в целом ускорит движение по шоссе ", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Как отмечается, путепровод будет построен в рамках проекта реконструкции Волоколамского шоссе.

Как сообщалось, в рамках проекта будет реконструирована развязка с выездом на МКАД. На участке Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходня планируется построить и реконструировать дороги общей протяженностью 1,8 км.

Ранее в рамках проекта по реконструкции Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова до МЦК была проведена реконструкция основного хода Волоколамского шоссе (1,32 км) с разворотом у МЦК (0,63 км), местных проездов (1,18 км) и подземного пешеходного перехода в районе улицы Академика Курчатова. Всего было построено и реконструировано 3,64 км дорог. В рамках благоустройства прилегающей территории были обустроены газоны и высажены деревья.

Кроме того, в начале этого года было открыто движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова.