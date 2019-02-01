Главные новости
В РоссииИз Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину КуинджиВ РоссииСбербанк повысил ставки по рублевым вкладамВ миреГуайдо объяснил выгоду России от смены власти в Венесуэле
Москва

Новая эстакада появится на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Новая эстакада появится на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда, говорится в пресс-релизе Москомархитектуры.

"Эстакада пройдет посередине уже существующего шоссе и будет шестиполосной - по три полосы в каждую сторону. Она будет пересекать Походный проезд, где будет обустроена двухуровневая развязка, а появление всего объекта в целом ускорит движение по шоссе ", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Как отмечается, путепровод будет построен в рамках проекта реконструкции Волоколамского шоссе.

Как сообщалось, в рамках проекта будет реконструирована развязка с выездом на МКАД. На участке Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходня планируется построить и реконструировать дороги общей протяженностью 1,8 км.

Ранее в рамках проекта по реконструкции Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова до МЦК была проведена реконструкция основного хода Волоколамского шоссе (1,32 км) с разворотом у МЦК (0,63 км), местных проездов (1,18 км) и подземного пешеходного перехода в районе улицы Академика Курчатова. Всего было построено и реконструировано 3,64 км дорог. В рамках благоустройства прилегающей территории были обустроены газоны и высажены деревья.

Кроме того, в начале этого года было открыто движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Изменение правил проезда грузовиков в Москве не скажется на ценах продуктовИзменение правил проезда грузовиков в Москве не скажется на ценах продуктов
Сергей Собянин также заверил, что проблем с поставками в столице не будетПодробнее
 Мосгордума приняла закон о санкциях за вовлечение несовершеннолетних в курение вейповМосгордума приняла закон о санкциях за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов
Автор документа констатирует, что 8 из 10 потребителей электронных сигарет в дальнейшем переходят на табакПодробнее
 В Гидрометцентре предупредили москвичей о снегопаде и гололедеВ Гидрометцентре предупредили москвичей о снегопаде и гололеде
Синоптики также призвали горожан по возможности не садиться за рульПодробнее
 В Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границыВ Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границы
Внедрение автоматизированных систем паспортного контроля также ожидается в аэропортах Домодедово и ВнуковоПодробнее
Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиСуд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки
Сам Денис Чуприков отказался комментировать предъявленное ему обвинение, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себяПодробнее
 Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализациюВласти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию
Ранее появилась информация о том, что столичным скорым рекомендовано сокращать число госпитализацийПодробнее
 Высота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметраВысота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметра
В Подмосковье высота снежного покрова приблизилась к 57 смПодробнее
 За выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадковЗа выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадков
По прогнозу синоптиков, снегопад сохранится в столичном регионе до утра 28 январяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Полярный вихрь накрыл США10 фото
31 января
Полярный вихрь накрыл США
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИз Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину КуинджиВ РоссииСбербанк повысил ставки по рублевым вкладамВ миреГуайдо объяснил выгоду России от смены власти в ВенесуэлеВ РоссииВоенные пробили протоку в скальном обвале на реке БурееКультураПохищенную картину Куинджи вернули на выставку в ТретьяковкеВ миреFacebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с Россией, Венесуэлой и Ираном

Сотрудники Роскомнадзора 4 февраля придут с проверкой в офис Apple в Москве

Пять членов ИГ, готовивших теракты в Москве, проведут в колонии от 14 до 19 лет

Голикова распорядилась проверить все психоневрологические интернаты в России

Доставка "Яндекс.Еды" в Москве стала платной для всех заказов

В МИД заявили, что США способны разместить на суше 24 ядерных "Томагавка" уже сейчас

Козырек над входом в институт "Гидропроект" в Москве обрушился под тяжестью снега

Новая эстакада появится на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда

Туман помешал президенту Молдавии улететь из Москвы в Кишинев

Генпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 году

Генпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуИз 75 вариантов отобрали три основные версии - лавина, снежная доска или ураган Подробнее

Следствие предъявило окончательное обвинение Павликовой по делу "Нового величия"

В Башкирии перевернулся автобус с детьми

Сухогруз под флагом Того сел на мель в Ростовской области

Из Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину Куинджи

Из Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину КуинджиРуководство музея заявило, что сотрудница не выполнила свои служебные обязанности, поскольку "была в оцепенении" Подробнее

Денежная база в России снизилась с 18 по 25 января на 148,5 млрд рублей

Шизофреник со страстью к убийствам устроился терапевтом в больницу Челябинска

Директор новгородского дома культуры задержана после гибели ребенка в канализации

ЦБ РФ 30 января купил валюту для Минфина на 15,58 млрд рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');