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Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссе

Водителям, которые едут в Щукино, больше не придется разворачиваться у канала им. Москвы - теперь можно по эстакаде повернуть на улицу Академика Курчатова

Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссе
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В четверг открылось движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова.

Новую разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе удалось завершить на год раньше запланированного срока.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что общая протяженность дорог, построенных при сооружении разворотной эстакады, составила 511 метров. Открытие эстакады, по его словам, позволит сократить избыточный пробег транспорта и тем самым улучшить дорожную ситуацию на Волоколамском шоссе и транспортную доступность районов Щукино и Покровское-Стрешнево. Кроме этого, левоповоротная двухполосная эстакада обеспечивает разворот на Волоколамском шоссе при движении из центра в область, а также съезд на улицу Академика Курчатова.

Строительство разворотной эстакады велось в рамках реконструкции участка Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова до МЦК (Московское центральное кольцо).

"Мы продолжаем активную реконструкцию Волоколамки, одного из самых проблемных транспортных объектов, а новая эстакада - часть большого проекта реконструкции", - отметил Собянин.

Большая часть работ на Волоколамском шоссе уже завершена, осталось реконструировать развязку на пересечении с МКАД и участок магистрали от МКАДа до реки Сходня, уточнил он; завершить реконструкцию Волоколамки планируется в 2021 году.

Ранее в рамках проекта по реконструкции Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова до МЦК была проведена реконструкция основного хода Волоколамского шоссе (1,32 км) с разворотом у МЦК (0,63 км), местных проездов (1,18 км) и подземного пешеходного перехода в районе улицы Академика Курчатова. Всего было построено и реконструировано 3,64 км дорог. В рамках благоустройства прилегающей территории были обустроены газоны, высажено 109 деревьев и 654 кустарника.

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