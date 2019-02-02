Лефортовский рынок в Москве возобновит работу в 2021 году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский рынок планируется восстановить в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная" в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" в субботу первый заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

"В течение этого года планируется начать строительство ТПУ "Авиамоторная". Полностью завершить работы по всем объектам этого узла мы предполагаем в 2021 году. К этому времени возобновит свою работу и располагавшийся здесь ранее Лефортовский рынок, который станет частью этого ТПУ", - сказал он.

Суниев отметил, что рынок после завершения строительства фактически станет многофункциональным центром, интегрированным с современной транспортной инфраструктурой. "На базе этого ТПУ также планируется возвести здание с офисами и апартаментами высотой примерно в 10-15 этажей. Общий объем инвестиций в ТПУ составит около 3,5 млрд рублей", - добавил первый заместитель гендиректора "Мосинжпроекта".

Он напомнил, что будущий ТПУ объединит пассажиропотоки существующей станции метро "Авиамоторная" Калининско-Солнцевской линии и строящейся станции Большой кольцевой линии.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в 2019 году планируется открыть 14 новых станций метро, в том числе и "Авиамоторную" на Большой кольцевой линии.