В Москве в 2019 году откроют 14 станций метро

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В течение года в столице планируется завершить строительство 14 станций метро на разных линиях, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"За последние годы мы создали неплохой задел и продолжим активное строительство метро. В этом году мы планируем запустить 14 станций метро. Это восемь станций на Некрасовской линии, участок Сокольнической ветки от "Саларьево" до "Столбово" и две станции Большого кольца метро - "Лефортово" и "Авиамоторная", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в столице на строительстве метро задействовано около 50 тысяч рабочих, инженеров, проектировщиков, а также около 30 тоннелепроходческих машин.

Хуснуллин напомнил, что 2017 год был рекордным по вводу метро в эксплуатацию. "В 2018 году мы совершили настоящий рывок: такого количества участков линий и станций в год не вводилось ни разу за всю историю метрополитена. 33 километра новых линий и 17 станций - беспрецедентные объемы, побившие рекорд 1935-го года", - добавил Хуснуллин.