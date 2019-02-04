Вторичное жилье в Москве подорожало до максимума с 1991 года

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Средняя цена квадратного метра предложения на московском рынке вторичного жилья (без учета Троицкого и Новомосковского административных округов) составила 206,3 тыс. рублей за кв. м. по итогам января, подсчитали эксперты "Инком-Недвижимость".

По их данным, это максимальное значение за все время существования рынка жилья в России - с 1991 года. До сих пор пиковой являлась отметка 200,2 тыс. рублей за кв. м, достигнутая в столице в апреле 2015 года.

Эксперты компании объясняют рекордно высокую цену минимальным с 2006 года предложением - всего 18 тыс. 852 квартиры. Одновременно в компании отмечают окончание периода повышенной покупательской активности, наблюдавшейся с осени прошлого года. Таким образом, ценовой максимум, фиксируемый статистикой, в настоящее время отнюдь не является следствием решительных действий покупателей, а свидетельствует, прежде всего, о крайне высоких ценовых ожиданиях продавцов и избытке в экспозиции наиболее дорогостоящих объектов.

Эксперты компании не ждут в наступившем году заметного удешевления столичных квартир и прогнозируют сокращение спроса - в среднем на 15% относительно 2018-го.

"Есть очевидные сдерживающие покупателей факторы - сокращение реальных доходов населения, неблагоприятный экономический и внешнеполитический фон, повышение доходности банковских вкладов и, конечно, рост ипотечных ставок. Влияние этих обстоятельств, по нашим оценкам, в наступившем году будет стоить вторичному рынку жилья 15% от уровня спроса в 2018-м. Но в целом ситуация остается стабильной, а значит, нет опасности, что люди в массовом порядке начнут откладывать решение своих жилищных вопросов, как это всегда случается в условиях неопределенности", - подчеркнул директор департамента вторичного рынка компании Сергей Шлома.