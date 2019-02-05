Москва, Сингапур и Мумбаи попали в число мегаполисов с растущей доступностью жилья

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Доступность жилья за последние пять лет выросла в таких мегаполисах, как Москва, Сингапур и Мумбаи, говорится в отчете Urban Features компании Knight Frank.

В рамках исследования эксперты оценили разрыв между доходами населения и доступностью жилья в мире. Они выяснили, что этот разрыв достиг отметки примерно в $740 млрд на мировом уровне в 2018 года.

В рамках мониторинга была проанализирована доступность жилья в 32 городах мира по трем параметрам. В исследовании отмечается, что за последние пять лет во всех изученных городах динамика средней стоимости жилья превысила средний рост дохода на 16%.

При этом за этот же период Москва, Сингапур, Мумбаи и Париж продемонстрировали положительную динамику роста среднего дохода населения на 22% по сравнению с ростом стоимости жилья.

В исследовании отмечается, что в Нью-Йорке отмечено преобладание доходов над ценами на жилье на 3%. В Амстердаме, Ванкувере и Окленде наблюдается стремительное доминирование цен на жилье над показателем доходности на 59%, 46% и 32% соответственно, что делает их наименее доступными городами.