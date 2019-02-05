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Москва

Сбой в движении электричек произошел на Рижском направлении МЖД

Есть обновление от 10:43

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Электрички Рижского направления Московской железной дороги в сторону Москвы следуют с задержками, сообщает сайт компании.

"В 8:30 на станции Павшино Рижского направления Московской железной дороги по техническим причинам остановился пригородный поезд Дедовск - Люблино. По предварительной информации, произошло частичное повреждение контактного провода", - говорится в сообщении.

Движение поездов на участке в сторону Москвы было затруднено, поезда следовали на перегоне по одному пути.

Позднее в МЖД сообщили о возобновлении движения поездов. "Железнодорожники восстановили контактный провод на участке Павшино - Тушино Рижского направления МЖД. В настоящее время движение поездов осуществляется по всем путям", - говорится в сообщении.

В МЖД отметили, что диспетчеры делают все от них зависящее, чтобы максимально сократить опоздание электропоездов.

Теги: МЖД
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