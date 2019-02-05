Восстановлено движение поездов на Рижском направлении МЖД

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Возобновлено движение поездов на участке Павшино - Тушино Рижского направления Московской железной дороги по всем путям, сообщает МЖД.

"Железнодорожники восстановили контактный провод на участке Павшино - Тушино Рижского направления МЖД. В настоящее время движение поездов осуществляется по всем путям", - говорится в сообщении.

Ранее в районе станции Павшино был поврежден контактный провод на пути, по которому поезда следуют в сторону Москвы. На место прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. На период работ движение поездов на участке по направлению из Москвы не приостанавливалось.