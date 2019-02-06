В Подольске завели дело после гибели трехлетнего ребенка в приемной семье

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после смерти трехлетнего ребенка из приемной семьи в Подольске, сообщает пресс-служба областного главка СКР.

По данным следствия, мальчик поступил в приемное отделение Подольской детской городской больницы 29 января с диагнозом "черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга, анатомическая кома третьей степени". 4 февраля ребенок умер, не приходя в сознание.

Согласно предварительным данным эксперта, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, образовавшаяся не менее чем от шести ударов по голове и лицу, отметили в пресс-службе главного управления СКР по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть".

В сообщении отмечается, что ребенок проживал с опекунами, у которых трое своих детей и трое под опекой. Опекун ребенка в ходе допроса заявила следователю, что мальчик во время купания в ванной упал и получил травму.

В пресс-службе ведомства отметили, что в органы опеки отправлен запрос, в частности, о посещениях приемной семьи.

Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова в свою очередь сообщила, что приемные дети переведены в другую семью на время следствия.