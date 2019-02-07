Следователи завели второе дело после гибели ребенка в приемной семье в Подольске

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) органов опеки возбуждено в связи со смертью трехлетнего ребенка из приемной семьи в Подольске, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"По поручению Александра Бастрыкина дальнейшее расследование уголовных дел взято на контроль в центральном аппарате СК России. В ходе следствия помимо установления лица, причинившего ребенку телесные повреждения, от которых он скончался, будет дана оценка и действиям должностных лиц органов опеки", - говорится в сообщении.

Ранее в связи с гибелью ребенка было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, мальчик поступил в приемное отделение Подольской детской городской больницы 29 января с диагнозом "черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга, анатомическая кома третьей степени". 4 февраля ребенок умер, не приходя в сознание.

Согласно предварительным данным эксперта, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, образовавшаяся не менее чем от шести ударов по голове и лицу.

Опекун ребенка в ходе допроса заявила следователю, что мальчик во время купания в ванной упал и получил травму.