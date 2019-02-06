Москва

Спасатели опровергли сообщения о пожаре на московском НПЗ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Столичные пожарные выезжали на вызов о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, на заводе происходили плановые работы.

"В 18:06 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит технологический процесс",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.

Пожар на нефтезаводе в Москве

Загорания на заводе нет, добавили там.

В свою очередь, в пресс-службе предприятия агентству пояснили, что факельная система является одним из элементов технологической цепочки Московского НПЗ и предназначена для безопасной утилизации избыточных газов, которые образуются в процессе переработки нефти. "Кратковременное горение факела было связано с плановыми работами. Завод работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о пожаре на Московском НПЗ в Капотне. В Сети также появились снимки, на которых видна яркая вспышка над НПЗ.

В ноябре 2018 года на НПЗ в Капотне произошло возгорание установки крекинга. При пожаре никто не пострадал. Персонал с близлежащей территории был эвакуирован.

Теги: Москва, МНПЗ

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