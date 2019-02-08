Пожар произошел в колонии под Самарой

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел на третьем этаже барака в колонии №5 в Самарской области, пострадавших от огня нет, сообщили агентству "Интерфакс" в единой диспетчерской службе Самары.

"В 21:10 в пятницу поступила информация о пожаре в колонии. На место прибыли пожарные. На третьем этаже барака произошло возгорание матрасов и одеял. Общая площадь пожара составила 40 м.кв.", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что "пострадавших от пожара нет"

"В результате конфликта осужденные подожги матрацы в одном из отрядов. Возгорание было потушено, помещения от огня не пострадали", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в настоящее время обстановка в исправительном учреждении стабилизирована, осужденные находятся в локальных участках своих секторов, колония работает в штатном режиме.