Главные новости
В РоссииПутин предложил ввести отдельное наказание для главарей ОПГ в Уголовный кодексВ РоссииВ Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции СШАВ РоссииСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра Улюкаева
Москва Инвестфорум "Сочи 2019"

Собянин назвал офшорные компании основным источником инвестиций Москвы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Кипр самым большим инвестором российской столицы.

"В Москве сложно разделить иностранные и наши инвестиции, потому что даже наши инвестиции в основном идут из офшорных компаний. Самый большой инвестор - это Кипр. Но это же смешно: мы понимаем, что за этим стоят и американские, и немецкие, и французские, и российские компании", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Он отметил, что туристический и гостиничный бизнес, IT и сектор высокотехнологичного производства в Москве остаются наиболее привлекательными для иностранных инвесторов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов.

Теги: Москва, Сергей Собянин
Москва
За ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков
Весь день в столице будет идти снег с дождем, объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицыПодробнее
 В Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии ШевченкоВ Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии Шевченко
Участники шествия наклеили на одежду черные сердца в знак скорби о ее недавно умершей дочериПодробнее
 В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметкеВ Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметке
Первым перекрестком, с которого нарушители начнут получать штрафы за нарушение правил проезда, станет пересечение Садового кольца и Орликова переулкаПодробнее
 Пять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраля
Поезда не будут ходить на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского", а для проезда наземного транспорта перекроют несколько улицПодробнее
Служба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в МосквеСлужба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в Москве
Решение связано с низкой загрузкой офисаПодробнее
 Особняк XX века в Бутырской слободе признали памятником архитектурыОсобняк XX века в Бутырской слободе признали памятником архитектуры
Это единственное строение, сохранившееся от некогда обширного владения промышленника и торговца Густава Келлера Подробнее
 Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентовМуниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентов
Как пишет "Ъ", депутаты подали заявление в суд на департамент ЖКХПодробнее
 Число звонков о минировании в Москве перевалило за 200Число звонков о минировании в Москве перевалило за 200
Волна угроз не прекращается, проверка на 30 объектах уже завершенаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля6 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club12 фото
13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин предложил ввести отдельное наказание для главарей ОПГ в Уголовный кодексВ РоссииВ Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции СШАВ РоссииСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваЭкономикаРомантические аферы в 2018 году нанесли американцам ущерб на $143 млнЭкономикаСилуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"ЭкономикаAirbus перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380

Общество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ

Ранее глава ВТБ, генерального спонсора ФК "Динамо", заявил, что банк думает о том, чтобы взять ответственность за развитие клуба на себя Подробнее

Собянин назвал офшорные компании основным источником инвестиций Москвы

В Москве "заминировали" два вокзала и два СИЗО

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме

Гражданин Украины лишился в Крыму лимузина Hummer за неуплату 3 млн руб. пошлин

Суд Москвы арестовал советника главы Минэкономразвития РФ по делу о крупной взятке

В экстренные службы поступил звонок о "минировании" Ярославского вокзала в Москве

Фигурантка дела о хищении 45 млн рублей при строительстве новой сцены МДТ в Петербурге получила условный срок

Внутренняя разведка Германии проверит связи правых партий с РФ

Глава РАН предложил дополнить ЕГЭ экзаменом на креативность

Ребенок погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Медведев рассказал, как госслужба вынудила его заняться спортом

Два "Боинга" повредили оперение в результате инцидента в аэропорту "Внуково"

Пониженная динамика экономической активности в РФ сохранится до середины года

Суд продлил арест экс-сенатору от Карачаево-Черкесии, обвиняемому в мошенничестве

В Хакасии жильцы 88 многоэтажек, оставшихся без тепла из-за тройной аварии, отказались переезжать

Мамаев провел семь голов в матче арестантов Бутырской тюрьмы, сыграв за обе команды

Несколько сотрудников избиркомов в Балашихе уволились после статьи "Новой газеты"

Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО

Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО6 фото

Американцы потратят на день святого Валентина рекордные $20,7 млрд

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');