Собянин назвал офшорные компании основным источником инвестиций Москвы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Кипр самым большим инвестором российской столицы.

"В Москве сложно разделить иностранные и наши инвестиции, потому что даже наши инвестиции в основном идут из офшорных компаний. Самый большой инвестор - это Кипр. Но это же смешно: мы понимаем, что за этим стоят и американские, и немецкие, и французские, и российские компании", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Он отметил, что туристический и гостиничный бизнес, IT и сектор высокотехнологичного производства в Москве остаются наиболее привлекательными для иностранных инвесторов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов.