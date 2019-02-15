Упавшее дерево нарушило движение троллейбусов на северо-востоке Москвы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Упавшее дерево в пятницу утром повредило контактную сеть троллейбусов на Ярославском шоссе, на северо-востоке Москвы.

"Из-за опустившегося на контактную сеть в районе Федоскинской улицы дерева временно нет движения троллейбусов № 76 в сторону центра", - сообщили "Интерфаксу" в информцентре департамента транспорта.

По словам собеседника агентства, в связи с инцидентом в настоящее время автобусы №№ 136, 172, 244, 375, 544, 789, 903 и электробус № 76 между Федоскинской улицей и МГСУ едут по основному ходу Ярославского шоссе, а не его дублеру.