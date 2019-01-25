Движение на шоссе Энтузиастов в Москве восстановилось после обрыва проводов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Движение автомобилей на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы полностью восстановлено после обрыва контактной сети электротранспорта, произошедшего в пятницу утром.

"Ограничения на шоссе Энтузиастов в сторону центра для автомобилей к настоящему моменту сняты", - сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения Москвы.

Ранее сообщалось, что грузовик в районе станции метро "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов повредил контактную сеть электротранспорта, в связи с чем на магистрали образовалась автомобильная пробка в сторону центра, движение было открыто только по одной полосе.

При этом из-за повреждений проводов не ходили трамваи маршрутов 12, 24, 32, 37, 38, 46, 50 и троллейбусы маршрутов 24, 30, 53. Вместо них временно запускали автобусы.