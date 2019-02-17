Спасатели предупредили о ветре и гололедице в Москве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сильная гололедица на дорогах и усиление ветра ночью ожидаются в Москве, сообщает столичный главк МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17 февраля до 11 часов 18 февраля местами в Москве сохранятся порывы ветра 13-18 м/с, ночью усиление до 22 м/с. Вечером 17 февраля ожидается переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, сильная гололедица", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения, избегать деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.