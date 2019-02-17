Синоптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в Москве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Погода в Московском регионе всю предстоящую неделю будет очень изменчивой: жителям Москвы и Подмосковья предстоят два похолодания: одно - в ночь на понедельник, другое - ко Дню защитника Отечества.

"Неделя на редкость изменчивая, и связано это с изменением циркуляции. В понедельник из-за гребня высокого давления к западу от центра европейской территории России на Москву будут перемещаться арктические воздушные массы, поэтому от весенней погоды ничего не останется", - сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к вечеру воскресенья температура перейдет через нулевую отметку и поднимется сильный ветер - до опасных 21 м/с. Подтаявший снег образует ледяную корку на дорогах и тротуарах - метеорологи предупреждают о сильной гололедице.

"Будет не просто скользко, а очень скользко. Плюс порывы ветра - это всегда приводит к негативным последствиям", - сказал Вильфанд.

В понедельник ожидается от -3 до -8, в ночь на вторник до -15. Тем не менее, уже во вторник во второй половине дня погода вновь начнет меняться: к Центральному федеральному округу подойдут воздушные массы с запада, и потеплеет до -2...0 градусов.

В среду и четверг потепление продолжится: по ночам -1...-6, днем в среду до +2 и в центре столицы даже до +4, в четверг около 0, вероятны осадки в виде снега.

В пятницу, отметил Вильфанд, начнется рост атмосферного давления и еще одно похолодание. В ночь на пятницу до -10, днем в пятницу от -3 до -8, возможны осадки.

"Мужские черты характера погода примет в День защитника Отечества: ночью от -10 до -15, днем -3 до -8, - сказал он. - Преимущественно без осадков, резкий рост давления, возможно, будет проглядывать солнце".

Научный руководитель Гидрометцентра также обратил внимание, что резкие перемены погоды на этой неделе будут связаны со скачками атмосферного давления: потепления будут связаны с падением, похолодания - с ростом этого показателя.

"В понедельник и вторник давление растет, затем в среду и четверг падает, затем в пятницу и субботу растет, - сказал Вильфанд. - Температура ведет себя прямо противоположным образом, что характерно для зимы".