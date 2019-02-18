На Московских центральных диаметрах введут оплату проезда картой "Тройка"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ выпустило приказ, который позволит использовать городскую карту "Тройка" и другие современные методы оплаты при поездке на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Документ (приказ Минтранса - ИФ) позволяет использовать для оплаты проезда на пригородных поездах и, в частности, на Московских центральных диаметрах, городские билеты, а также все современные бесконтактные технологии - оплата банковской картой, гаджетами с технологией NFC, электронными билетами и даже QR-кодом. Это позволит реализовать на Московских центральных диаметрах оплату проезда единой городской картой "Тройка", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, приказ также устанавливает обязанность пассажира на маршрутах пригородного железнодорожного сообщения валидировать билет в начале и по окончании поездки (транспортная и банковская карта, NFC-устройство и другие).

"При этом возможность провалидировать билет будет доступна и на остановочных пунктах, не оснащенных турникетами. Подобная практика удобна для транспортных систем с зональной оплатой проезда, когда фактическая стоимость проезда формируется автоматически в зависимости от дальности поездки", - сообщили в пресс-службе.

При этом в департаменте отметили, что нововведения на метрополитен и МЦК распространяться не будут.

"В Московском метрополитене и на МЦК не планируется вводить зональные тарифы на проезд",- подчеркнул собеседник агентства.