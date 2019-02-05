В московском метро опровергли планы ввести тарифы по зонам

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Московском метрополитене не планируется вводить зональные тарифы на проезд, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки во вторник.

"Метрополитен по поручению департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы. В наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы, поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что непосредственно на территории метрополитена вводить тарифы по зонам не предполагается.

Ранее в РБК появилась информация о разработке новой билетной системы в столичном транспорте, предполагающей возможность оплаты проезда по тарифным зонам.