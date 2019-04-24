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В "Матросской тишине" трое заключенных отравились наркотиками

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительной информации, три человека отравились, один из них в результате погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной отравления стало употребление психотропных веществ.

Он не уточнил, в каком состоянии находятся двое выживших заключенных.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Матросская тишина

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