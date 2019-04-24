Двое заключенных "Матросской тишины" скончались от передозировки наркотиками

Еще двое человек находятся в реанимации, сообщили во ФСИН

Архивное фото Фото: ТАСС, Анна Шевелева

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" отравились в результате передозировки наркотиков, двое из них скончались, сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

"Умерших двое и двое в реанимации в тяжелом состоянии. Они употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, смочив им ткань", - сказал Максименко в среду "Интерфаксу".

По его словам, неизвестное психотропное вещество употреблялось внутривенно, путем укола.

"Наркотик был передан в две камеры. В обеих пострадали люди. Вина наших сотрудников тоже есть - они все посылки тщательно досматривают, даже разламывают сигареты. Но выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет", - сказал Максименко.

Он добавил, что обстоятельства инцидента будут установлены в ходе служебной проверки.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу" о троих отравившихся психотропным веществом заключенных в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина", один из которых скончался. По словам собеседника агентства, погибший заключённый проходит фигурантом уголовного дела о краже, а выжившие - об обороте наркотических средств.

"По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки о возможном отравлении следственно-арестованных, размещенной в средствах массовой информации", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.