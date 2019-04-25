Поиск

Движение поездов на красной ветке столичного метро восстановлено

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Движение на Сокольнической линии Московского метрополитена восстановлено спустя примерно час после падения пассажирки метро под поезд на станции "Фрунзенская" в четверг утром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Ранее сообщалось, что в связи с ЧП не было движения поездов от станции "Парк культуры" до "Спортивной", пассажиров этого участка метро просили пользоваться наземным транспортом и МЦК (Московское центральное кольцо).

По словам источника, знакомого с ситуацией, около 8:55 четверга женщина упала под прибывающий поезд на станции "Фрунзенская" по направлению из центра. Она погибла. Чтобы поднять пассажирку с путей, потребовалось снять напряжение контактного рельса.

Москва Московский метрополитен Фрунзенская

Новости

Погибшей под поездом на "Фрунзенской" оказалась 16-летняя девушка

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании на Пасху

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании на Пасху

Женщина, упавшая на рельсы станции метро "Фрунзенская", погибла

Женщина, упавшая на рельсы станции метро "Фрунзенская", погибла

Пассажир упал на рельсы станции метро "Фрунзенская"

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в 5,5 раз

В "Матросской тишине" трое заключенных отравились наркотиками

Воздух в Москве впервые в 2019 году прогрелся выше 20 градусов

На мусорном полигоне в Подмосковье возник пожар

Гормост опроверг подтопление Лефортовского тоннеля в Москве

Движение транспорта в Москве ограничат 3 и 4 мая из-за мотопарада

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');