Движение поездов на красной ветке столичного метро восстановлено

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Движение на Сокольнической линии Московского метрополитена восстановлено спустя примерно час после падения пассажирки метро под поезд на станции "Фрунзенская" в четверг утром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Ранее сообщалось, что в связи с ЧП не было движения поездов от станции "Парк культуры" до "Спортивной", пассажиров этого участка метро просили пользоваться наземным транспортом и МЦК (Московское центральное кольцо).

По словам источника, знакомого с ситуацией, около 8:55 четверга женщина упала под прибывающий поезд на станции "Фрунзенская" по направлению из центра. Она погибла. Чтобы поднять пассажирку с путей, потребовалось снять напряжение контактного рельса.