Погибшей под поездом на "Фрунзенской" оказалась 16-летняя девушка

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Несовершеннолетняя москвичка погибла после падения под прибывающий поезд на станции "Фрунзенская" Сокольнической линии столичной подземки, сообщил "Интерфаксу" в четверг руководитель пресс-службы Управления на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"В 8:53 на станции "Фрунзенская" Московского метрополитена 16-летняя москвичка упала под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на пассажирку", - сказал Мышляев.

Он добавил, что дежурившие сотрудники подземки незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи.

"Пострадавшую подняли на платформу, но от полученных травм она скончалась на месте", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 9:50 движение поездов было восстановлено.

Мышляев заключил, что информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

Со своей стороны, представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что следователи разбираются в обстоятельствах гибели 16-летней девушки, упавшей на рельсы на станции "Фрунзенская".

"Сегодня утром на станции метро "Фрунзенская" Сокольнической линии с рельс извлечено тело девочки 2003 года рождения без признаков жизни. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала Иванова "Интерфаксу".

По ее словам, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время следователи работают на месте, опрашиваются очевидцы, сказала Иванова.

Ранее в пресс-службе подземки сообщили "Интерфаксу", что около часа потребовалось для восстановления движения в четверг утром после падения пассажирки метро под поезд.

В связи с ЧП не было движения поездов от станции "Парк культуры" до "Спортивной", пассажиров этого участка метро просили пользоваться наземным транспортом и МЦК (Московское центральное кольцо).

По словам источника, знакомого с ситуацией, около 8:55 четверга девушка упала под прибывающий поезд по направлению из центра.

Для извлечения пассажирки с путей снималось напряжение контактного рельса.